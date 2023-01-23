『セルフォード フクレJQニットドッキング CWNT224020 レディース KKI F【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 22時 43分に出品され04月06日 22時 43分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セルフォード フクレJQニットドッキング CWNT224020 レディース KKI F



【商品説明】

・メイン素材: 100% 不明

・素材構成: 100% 不明



【サイズ】

高さ : 16.80 cm

横幅 : 42.60 cm

奥行 : 51.29 cm

重量 : 350.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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