『Turandot DVD 並行輸入【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月24日 04時 40分に出品され04月24日 04時 40分に終了予定です。即決価格は7,589円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
Mention Giacomo Puccinis name and opera-lovers all over the world will think of grand opera and passionate love stories. One of the worlds most famous arias comes from the composers final opera Turandot: Nessun dorma - none shall sleep because by morning the Chinese princess is determined to have discovered the name of the unknown prince. The work is remarkable for its Chinese local color its opulent crowd scenes its powerful choruses and its characters overwhelmed by their emotions. Enthu
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落札価格7589円
715 入札履歴
終了
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