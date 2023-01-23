『FURUTECH ADL ヘッドホンリ ケーブル 3.5mmステレオジャック⇔SENNHEISER HD25用プラグ 1.3m 1本 IHP【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 21時 58分に出品され03月17日 21時 58分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在653件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
FURUTECH ADL ヘッドホンリ ケーブル 3.5mmステレオジャック⇔SENNHEISER HD25用プラグ 1.3m 1本 IHP
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 13.60 cm
奥行 : 23.20 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7588円
653 入札履歴
終了
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