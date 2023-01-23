『雅漆工芸 角セイロ 浅型 尺1×3寸 5-39-08【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 06時 09分に出品され03月27日 06時 09分に終了予定です。即決価格は7,588円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 角セイロです。蒸し料理などにお使いいただけます。 生産国:日本 素材・材質:木 商品サイズ:内寸:330×330×100mm ※サプライヤー直送品 ご注文後2〜3営業日後の出荷となります(土日祝日を除く)