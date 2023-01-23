『OLYMPUS 双眼鏡 8x25 小型軽量 防水 パープル 8X25WP II PUR【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 22時 08分に出品され03月28日 22時 08分に終了予定です。即決価格は7,585円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

OLYMPUS 双眼鏡 8x25 小型軽量 防水 パープル 8X25WP II PUR



【商品説明】

・フェーズコーティング

・全面マルチコーティング

・折りたたみできるから携帯に便利

・最短合焦距離1.5m

・防水機能



【サイズ】

高さ : 7.20 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 14.60 cm

重量 : 420.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。