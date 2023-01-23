『セイコー クロック 掛け時計 置き時計 兼用 月めくりカレンダー 電波 デジタル 六曜 温度 湿度 表示 茶 メタリック SQ421B SE【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 10時 24分に出品され05月06日 10時 24分に終了予定です。即決価格は7,582円に設定されています。現在625件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

セイコー クロック 掛け時計 置き時計 兼用 月めくりカレンダー 電波 デジタル 六曜 温度 湿度 表示 茶 メタリック SQ421B SE



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.90 cm

横幅 : 31.90 cm

奥行 : 32.60 cm

重量 : 1.03 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。