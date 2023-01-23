『ゴールドジム(GOLDS GYM) ウエイトゲイナー チョコレート風味3ｋｇ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 10時 50分に出品され04月13日 10時 50分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ゴールドジム(GOLDS GYM) ウエイトゲイナー チョコレート風味3ｋｇ
【商品説明】
・内容量 : 3000ｇ
・原材料 : ホエイプロテイン
・栄養成分 : タンパク質
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 33.00 cm
奥行 : 42.70 cm
重量 : 3.06 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7581円
209 入札履歴
終了
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