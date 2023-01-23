『ゴールドジム(GOLDS GYM) ウエイトゲイナー チョコレート風味3ｋｇ【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 10時 50分に出品され04月13日 10時 50分に終了予定です。即決価格は7,581円に設定されています。現在209件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ゴールドジム(GOLDS GYM) ウエイトゲイナー チョコレート風味3ｋｇ



【商品説明】

・内容量 : 3000ｇ

・原材料 : ホエイプロテイン

・栄養成分 : タンパク質



【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 42.70 cm

重量 : 3.06 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。