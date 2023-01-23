『コスメボックス バニティケース 鏡付き カスタマイズできるとっておきのメイクボックス 〔アラベスク〕 レギュラー コスメケース 化粧箱 ドレッサー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 15時 17分に出品され04月25日 15時 17分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
※メーカー直送のため代金引換はお受けできません。
※沖縄・一部離島は別途送料がかかります。お見積もりいたしますのでお問い合わせ下さい。
サイズ：幅24.5x奥行18.5x高さ22cm・約1.3kg
カラー：ピンクベージュ・ロイヤルネイビー
材質：本体（外貼り）-合成皮革（PVC）、内貼り-ポリエステル100％（撥水加工）、芯材-繊維板
完成品
株式会社ナカムラ(A0800011)
茶谷産業 日本製 Wooden Case 木製ジュエルケース(アクセサリーケース) 3ツ引 017-806
¥ 7577
リライアブル コスメボックス ワイド RB204-VP 鍵付き プロ仕様 メイクボックス 大容量 化粧品収納 小物入れ ６段
¥ 7577
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¥ 7560
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メイクボックス コスメボックス 大容量 プロ用 化粧箱 化粧品・化粧道具入れ 収納ケース 自宅・出張・旅行( ネイビーブルー， 10)
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落札価格7580円
369 入札履歴
終了
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