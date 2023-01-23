『NPET 自動給餌器 AF020 6.2L大容量 1日4食 猫 犬 自動餌やり 2WAY給電【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 06時 44分に出品され04月24日 06時 44分に終了予定です。即決価格は7,580円に設定されています。現在335件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
NPET 自動給餌器 AF020 6.2L大容量 1日4食 猫 犬 自動餌やり 2WAY給電
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 20.60 cm
横幅 : 22.60 cm
奥行 : 39.40 cm
重量 : 2.58 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7580円
335 入札履歴
終了
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