『サイズ HASWELL対応 阿修羅 ASHURA 非干渉形状 14cmサイドフロー型CPUクーラー SCASR-1000【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 08時 26分に出品され03月16日 08時 26分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

サイズ 【HASWELL対応】 阿修羅 ASHURA 非干渉形状 14cmサイドフロー型CPUクーラー SCASR-1000



【商品説明】

・タイプ:CPUクーラー

・ノイズ(dB):13

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・回転数(rpm):1300



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 17.40 cm

奥行 : 21.60 cm

重量 : 1.32 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。