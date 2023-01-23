『サイズ HASWELL対応 阿修羅 ASHURA 非干渉形状 14cmサイドフロー型CPUクーラー SCASR-1000【2024年最新】 』はヤフオクでから03月16日 08時 26分に出品され03月16日 08時 26分に終了予定です。即決価格は7,578円に設定されています。現在558件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サイズ 【HASWELL対応】 阿修羅 ASHURA 非干渉形状 14cmサイドフロー型CPUクーラー SCASR-1000
【商品説明】
・タイプ:CPUクーラー
・ノイズ(dB):13
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
・回転数(rpm):1300
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 17.40 cm
奥行 : 21.60 cm
重量 : 1.32 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7578円
558 入札履歴
終了
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