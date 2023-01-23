『Nittaku ガーメントバッグ NK-7526 ネイビー(02)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 11時 22分に出品され04月17日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Nittaku ガーメントバッグ NK-7526 ネイビー(02)



【商品説明】

・カラー：ネイビー(02)、ブラック(71)

・サイズ：幅57×高さ30×奥行30cm

・ストラップの種類: 取り外し可能

・容量：約35?

・留め具の種類: ファスナー

・素材：ポリエステル600デニール

・表地: ポリエステル

・重量：920ｇ



【サイズ】

高さ : 35.00 cm

横幅 : 35.00 cm

奥行 : 60.00 cm

重量 : 1.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。