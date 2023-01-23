『Nittaku ガーメントバッグ NK-7526 ネイビー(02)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 11時 22分に出品され04月17日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,577円に設定されています。現在423件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Nittaku ガーメントバッグ NK-7526 ネイビー(02)
【商品説明】
・カラー：ネイビー(02)、ブラック(71)
・サイズ：幅57×高さ30×奥行30cm
・ストラップの種類: 取り外し可能
・容量：約35?
・留め具の種類: ファスナー
・素材：ポリエステル600デニール
・表地: ポリエステル
・重量：920ｇ
【サイズ】
高さ : 35.00 cm
横幅 : 35.00 cm
奥行 : 60.00 cm
重量 : 1.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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423 入札履歴
終了
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