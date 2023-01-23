『In Concert at the Freight & Salvage [DVD] [Import] 平行輸入【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 04時 42分に出品され03月04日 04時 42分に終了予定です。即決価格は7,575円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Product Description Pat Donohue combines the rare talent of being a superb guitar player with that of writing excellent songs. He is also a showman that weaves humor and wit into his performances. A concert with Pat can move you with his songs such as Midnight Man and then astound you with his finger dexterity as he blazed through Scott Joplins Maple Leaf Rag. His tongue-in-cheek humor shows up in his hilarious songs Bio and Stealing From Chet while his sentimentality is apparent in Out On The