『ハートダイヤリング 指輪 セブンストーンリング 23号[Ponowish]【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 18時 04分に出品され04月17日 18時 04分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在767件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 ハートダイヤリング 指輪 セブンストーンリング 23号 【ジャンル・特徴】 ダイヤモンドリング トランプのハートとダイヤを繋ぎ合わせデザイン。 [ IA756-23 ]

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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