『一番くじ S.H.Figuarts 仮面ライダー ラストワン賞 滅【2024年最新】 』はヤフオクでから05月13日 02時 43分に出品され05月13日 02時 43分に終了予定です。即決価格は7,574円に設定されています。現在9件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

一番くじ S.H.Figuarts 仮面ライダー ラストワン賞 滅



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.70 cm

横幅 : 10.90 cm

奥行 : 18.00 cm

重量 : 110.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。