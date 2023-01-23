『ジャックバニー カートバッグ (バイカラー) / ゴルフ ラウンド / 262-3181315 120_ネイビー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月23日 04時 32分に出品され03月23日 04時 32分に終了予定です。即決価格は7,573円に設定されています。現在511件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ジャックバニー カートバッグ (バイカラー) / ゴルフ ラウンド / 262-3181315 120_ネイビー



【商品説明】

・B5サイズ収納可

・ポケットの数:6(外側2/内側4)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・全長 タテ24cmxヨコ(上部34cmx底部22cm)xマチ14cm

・持ち手の全長:38cm

・留め具の種類: ジッパー

・重量:390g



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 36.90 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 390.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。