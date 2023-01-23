『イシュタル リュック クリフ A4収納 メンズ ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 04時 41分に出品され03月09日 04時 41分に終了予定です。即決価格は7,571円に設定されています。現在852件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「B.C.ISHUTAL(イシュタル)」より引用"



【商品名】

イシュタル リュック クリフ A4収納 メンズ ブラック



【商品説明】

・ソール素材または裏地: ポリエステル

・タテ49cmxヨコ26.5cmxマチ18cm

・ポケットの数:9(外側5/内側4)

・メイン素材: 帆布XシワナイロンXポリエステルXPU合皮

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: バックル

・表地: 帆布XシワナイロンXポリエステルXPU合皮

・重量:870g



【サイズ】

高さ : 7.37 cm

横幅 : 39.36 cm

奥行 : 51.00 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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