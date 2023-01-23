『グリーンポット バスク ミドル 44cm ホワイト GA-0544WH【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 11時 22分に出品され03月26日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,562円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

グリーンポット バスク ミドル 44cm ホワイト GA-0544WH



【商品説明】

・材質:ファイバークレイ



【サイズ】

高さ : 45.00 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 56.00 cm

重量 : 12.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。