『グリーンポット バスク ミドル 44cm ホワイト GA-0544WH【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 11時 22分に出品され03月26日 11時 22分に終了予定です。即決価格は7,562円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
グリーンポット バスク ミドル 44cm ホワイト GA-0544WH
【商品説明】
・材質:ファイバークレイ
【サイズ】
高さ : 45.00 cm
横幅 : 45.00 cm
奥行 : 56.00 cm
重量 : 12.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7562円
722 入札履歴
終了
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