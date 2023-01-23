『マックス(MAX) 野菜結束機おびまる手巻きタイプ HT-H1【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 14時 11分に出品され04月10日 14時 11分に終了予定です。即決価格は7,561円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
マックス(MAX) 野菜結束機おびまる手巻きタイプ HT-H1
【商品説明】
・使用テープ:マックス"おびまる"用テープ TP-129・TP-159・TP-209
・使用テープ巾:12mm・15mm・20mm
【サイズ】
高さ : 11.10 cm
横幅 : 12.10 cm
奥行 : 24.90 cm
重量 : 2.17 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7561円
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終了
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