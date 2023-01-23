『マックス(MAX) 野菜結束機おびまる手巻きタイプ HT-H1【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月10日 14時 11分に出品され04月10日 14時 11分に終了予定です。即決価格は7,561円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マックス(MAX) 野菜結束機おびまる手巻きタイプ HT-H1



【商品説明】

・使用テープ:マックス"おびまる"用テープ TP-129・TP-159・TP-209

・使用テープ巾:12mm・15mm・20mm



【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 12.10 cm

奥行 : 24.90 cm

重量 : 2.17 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。