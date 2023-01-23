『●【12月30日お届け】524.銀座ローマイヤ 4人用、一重折オードブル(洋風)【送料込・冷凍】 _ 2024 おせち料理 百貨店【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 20時 14分に出品され03月10日 20時 14分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在925件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 広域配送のおせち



約25品

サイズ：約21×32×5cm



※こちらの商品は、料理長・シェフの監修に基づき、食品業者に製造委託しているものでございます。



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