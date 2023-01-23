『セラミックジンジャージャーフラワーアレンジメント花瓶テンプルジャーパーティーの装飾26cmx26cmx51cm【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 18時 59分に出品され03月22日 18時 59分に終了予定です。即決価格は7,560円に設定されています。現在310件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 説明:

高品質: モダンなセラミック ジンジャー ジャーはセラミック製で.細かい電気めっき釉薬仕上げが施され.美しくエレガントです.

多機能蓋付きジャー: 取り外し可能な蓋付きの装飾ジャーは.食品保存ジャー.ティーキャニスターとして使用できるだけでなく.ドライフラワーや造花.フラワーアレンジメント.小枝.植物などを飾るための装飾セラミック花瓶でもあります.

複数のサイズ: M.幅 10.24 インチ x 高さ 20.08 インチ x 奥行き 10.24 インチ.L.幅 11.02 インチ x 高さ 23.62 インチ x 奥行き 11.02 インチ.

仕様:

素材: セラミック

サイズ:

M: 26cmx26cmx51cm/10.24インチx10.24インチx20.08インチ.

L: 28cmx28cmx60cm/11.02インチx11.02インチx23.62インチ.

パッケージに含まれるもの:

1 セラミック ジンジャー ジャー...