『花台 丸太風 グリーンベース 20cm 花置き インテリア台 台 ディスプレイ インテリア【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 15時 31分に出品され03月25日 15時 31分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【本体サイズ（約）】

直径20×高さ68cm

【材質】

天然木(パイン) ラッカー塗装

【重量（約）】

5kg

【耐荷重（約）】

5kg

【原産国】

インドネシア

【組立て区分】

完成品





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