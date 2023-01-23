『Bluetooth 5.0ワイヤレスイヤホン Bluetooth イヤホン イヤホン スポーツ仕様 18時間連続再生 Hi-Fi 重低音 マ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 19時 36分に出品され03月26日 19時 36分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在516件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Bluetooth 5.0ワイヤレスイヤホン Bluetooth イヤホン イヤホン スポーツ仕様 18時間連続再生 Hi-Fi 重低音 マ
【商品説明】
・【6Dステレオサウンド】令和最新のチップを採用されて、イヤホンの高・中・低三音域のバランスが良くて、強力な低音域ドライバーによって重低音が楽しめるとともに、高音域の細部も逃すことはありません。重低音で息つぎの呼吸の音まではっきり聞こえて遮音性抜群です。圧迫ある重低音から繊細な中高音までリアルに再現でき、サウンドピーツでCDのような重低音と中高音の立体的な音を受けます。
・【スポーツ仕様・IPX5防水】 ランニングやジョギング、スケートなど運動時、また運転など外で仕事する際も外れることがないです。ランキング、ジョギング、歩く、サイクリングなど様々なアウトドアスポーツに最適です。Bluetoothワイヤレ
【サイズ】
高さ : 2.00 cm
横幅 : 2.00 cm
奥行 : 10.00 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7559円
516 入札履歴
終了
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