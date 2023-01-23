『I-O DATA ポータブルSSD 960GB 静音 耐衝撃 軽量 PS4 PS5対応 縦置きスタンド付き Win/Mac両対応 USB3.【お歳暮】』はヤフオクでから04月23日 11時 30分に出品され04月23日 11時 30分に終了予定です。即決価格は7,559円に設定されています。現在614件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
I-O DATA ポータブルSSD 960GB 静音 耐衝撃 軽量 PS4 PS5対応 縦置きスタンド付き Win/Mac両対応 USB3.
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 9.50 cm
奥行 : 13.80 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7559円
614 入札履歴
終了
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