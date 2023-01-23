『レムノス 掛け時計 アナログ ノースクロック 白 North clock T1-0117 WH Lemnos φ320×d56mm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 09時 15分に出品され03月24日 09時 15分に終了予定です。即決価格は7,548円に設定されています。現在421件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 メーカー型番:T1-0117 WH

サイズ:直径320×奥行56mm

重量:820g

材質:ABS樹脂、ガラス

原産国:日本

付属品:壁掛け用木ネジ、単3電池1本

使用ムーブメント:スイープムーブメント