『フラッグ ポロシャツ メンズ アドミラル ADMA316 ゴルフウェア ウエア ウェアー トップス シャツ 半袖【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 26分に出品され03月25日 04時 26分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
admiralを象徴した、定番のフラッグポロシャツです。
製品名：フラッグ ポロシャツ
ブランド：ADMIRAL / アドミラル
型番：ADMA316
素材：本体：ポリエステル100%
リブ部分：ポリエステル95% ポリウレタン5%
機能:吸水速乾
抗菌防臭
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落札価格7546円
80 入札履歴
終了
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