『フラッグ ポロシャツ メンズ アドミラル ADMA316 ゴルフウェア ウエア ウェアー トップス シャツ 半袖【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 26分に出品され03月25日 04時 26分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在80件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 admiralを象徴した、定番のフラッグポロシャツです。



製品名：フラッグ ポロシャツ

ブランド：ADMIRAL / アドミラル

型番：ADMA316

素材：本体：ポリエステル100%

リブ部分：ポリエステル95% ポリウレタン5%

機能:吸水速乾

抗菌防臭