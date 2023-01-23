『セール SALE マンシングウェア 公式 メンズ ウェア ロングパンツ ボトムス MGMUJD02CH 22FW ストレッチ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 31分に出品され03月14日 17時 31分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品特徴】

全ての光を熱に変え、+5の保温機能がある【HEAT NAVI】を採用したゴルフパンツ。

右前のファスナーポケットが特徴的な着回しがしやすいアイテムです。



#マンシングウェア#Munsingwear#ゴルフ#SEASON_COLLECTION



機能：ストレッチ／はっ水／蓄熱保温



原産国：ベトナム