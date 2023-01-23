『香水 カルトゥージア CARTHUSIA テッラミア パルファン SP 50ml (3224) 送料無料 TERRA MIA PARFUM 【メンズ レディース】 フレグランス【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月11日 07時 07分に出品され04月11日 07時 07分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 for unisex

高いフレグランス技術でブレンドされたヘッドノートは優しいベルガモットに魅惑的なネロリとピンクペッパーの素晴らしいハーモニー。



トップ：ベルガモット、ネロリ、ピンクペッパー

ミドル：ローズ、ジャスミン、オレンジブロッサム、アラビカコーヒ―、ヘーゼルナッツ

ラスト：アンバーウッド、バニラ、ムスク