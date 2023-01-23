『オムニ ヴァージンバストグラント 1個【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 15時 15分に出品され03月21日 15時 15分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在867件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
1日5分の集中ケア。ラジオ波でリンパの流れを促します。
中周波のEMSの刺激で筋肉を鍛え、たるんだバストを引き上げます。バストカップも大きさや形状にあわせて調整可能です。
バストに貼るだけ。服を着ながらケアもOK！
容量：1個
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落札価格7546円
867 入札履歴
終了
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