『バッグ ボストンバッグ ≪adidas／アディダス≫ ボストンバッグ 54リットル 67782【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 13時 39分に出品され05月05日 13時 39分に終了予定です。即決価格は7,546円に設定されています。現在233件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 『セール実施中』

ZOZO問い合わせ番号:67504571

ショップ:ACE，エース

ブランド:adidas，アディダス

商品名:≪adidas／アディダス≫ ボストンバッグ 54リットル 67782

カテゴリ:バッグ>ボストンバッグ

ブランド品番:67782

素材:ポリエステル 600dn オックス TPU加工/ポリエステル 600dn オックス /PU加工

原産国:中国

カラー:ブラック×ブラック，ブラック×レッド，ブラック×シルバー

サイズ:FREE

企画ID:1613966，1595569，1595568，1595566，1581325，1576732，1576154，1562565，928780