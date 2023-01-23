『SelfieGOLF レコードゴルフスイング 携帯電話ホルダー ゴルフアナライザーアクセサリー PGAベスト製品受賞 自撮りパッティングトレーニング補【お歳暮】』はヤフオクでから04月08日 04時 42分に出品され04月08日 04時 42分に終了予定です。即決価格は7,539円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 簡単なクリップシステム - 設定と高さを数秒で調整し、ゴルフスイングビデオを記録します[ヘルプ不要]。

頑丈&安定 - プロゴルファーによるテストと承認。あらゆる地面や風の強い天候に耐えます。

標準的なアライメントロッドやゴルフクラブにフィットし、すべてのゴルフスタンドバッグやツアーバッグに使用できます。

革新的なクリップオンデザインですべての携帯電話のサイズに適応 [アライメントスティックは含まれておりません]

商品内容 - 30日間の返金保証または1年間の保証付き新品のセルフィーゴルフ。