『EsacRenni PC Sleeve Case (MacBook Pro対応スリーブケース) (13/14インチ用， Brownレザー)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月17日 12時 57分に出品され04月17日 12時 57分に終了予定です。即決価格は7,533円に設定されています。現在451件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

EsacRenni PC Sleeve Case (MacBook Pro対応スリーブケース) (13/14インチ用， Brownレザー)



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 33.00 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 370.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。