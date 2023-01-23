『ペットプロ ペットシーツレギュラー 200枚入×4個 (まとめ買い)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 18時 06分に出品され03月10日 18時 06分に終了予定です。即決価格は7,531円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ペットプロ ペットシーツレギュラー 200枚入×4個 (まとめ買い)
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :24.5×15×42cm
・本体重量:2.25kg
【サイズ】
高さ : 29.40 cm
横幅 : 44.40 cm
奥行 : 62.00 cm
重量 : 9.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7531円
232 入札履歴
終了
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