『寿工芸 レグラス R350 S-LEDライトセット【お歳暮】』はヤフオクでから05月15日 11時 51分に出品され05月15日 11時 51分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

寿工芸 レグラス R350 S-LEDライトセット



【商品説明】

・原産国:中華人民共和国

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :35.0×22.0×28.0cm

・本体重量:6.6kg



【サイズ】

高さ : 24.00 cm

横幅 : 28.00 cm

奥行 : 37.00 cm

重量 : 6.66 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。