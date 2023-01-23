『寿工芸 レグラス R350 S-LEDライトセット【お歳暮】』はヤフオクでから05月15日 11時 51分に出品され05月15日 11時 51分に終了予定です。即決価格は7,529円に設定されています。現在461件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
寿工芸 レグラス R350 S-LEDライトセット
【商品説明】
・原産国:中華人民共和国
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :35.0×22.0×28.0cm
・本体重量:6.6kg
【サイズ】
高さ : 24.00 cm
横幅 : 28.00 cm
奥行 : 37.00 cm
重量 : 6.66 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7529円
461 入札履歴
終了
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