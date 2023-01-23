レゴ(leg0) スーパー・ヒーローズ ウォーマシン・バスター 76124 ブロック おもちゃ 男の子【2024年最新】

商品情報

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・この組み立て式のスーパー ヒーローのプレイセットには、4体のマーベル ・ ユニバースのミニフィグがついています。:ウォーマシン、アントマン、2人のアウトライダー。

・ ウォーマシン バスター メカには、開閉式のミニフィグ用コックピット、6基のスタッド高速シューター、2基のスタッドシューターの大砲、2基のフリックミサイル、可動式の腕や足、予備の弾薬を入れる保管用コンパートメントがついています。

・ スタッドシューターの大砲を取り外して、ウォーマシンにミニフィグの手を入れて、彼の肩に手を置きましょう。

・ レゴ組み立てセットウォーマシンとアントマンのミニフィグには、2019年3月新登場のチームスーツのデコレーションがついています。

・ この創造的な構造のおもちゃでマーベル アベンジャーズ ムービーのスリル満点のアクションを再現しましょう。

・ ウォーマシン・バスターメカのサイズ: 高さ17cm、 長さ6cm 、幅14cm。