『エルボーガード 野球 ブラック マークなし 高校野球対応 G-FORM ジーフォーム 大人用 一般用 プロテクター エルボーガード 片腕用 EP110201HS ユニセックス ybc【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 01分に出品され03月22日 11時 01分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【仕様/詳細】
メーカー
・G-FORM ジーフォーム
品番
・EP110201HS
カラー
・ブラック(BLK)
高校野球対応商品
サイズ
・S/Mサイズ
・L/XLサイズ
※A:上腕二頭筋(BICEP)：29-34.5cm
B:肘下(FOREARM)：24-30.5cm
詳細
・ストラップ調整付きの多彩なフィット感
・前腕下部パッドの保護が強化されました
・プレー中に簡単に取り外しできる
ストラップ付き
・設計されたネストされたパッドヒンジは
スイングを損なうことなく完全な肘の
カバレッジを提供します
・程よいカーブの衝撃吸収パッドが
上腕三頭筋を究極な保護を実現
・ボディにマッピングされた衝撃吸収
SmartFlexパッド
・通気性の高いメッシュ
・洗濯機で洗えます
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落札価格7525円
117 入札履歴
終了
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