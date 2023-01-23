『エルボーガード 野球 ブラック マークなし 高校野球対応 G-FORM ジーフォーム 大人用 一般用 プロテクター エルボーガード 片腕用 EP110201HS ユニセックス ybc【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 01分に出品され03月22日 11時 01分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【仕様/詳細】



メーカー

・G-FORM ジーフォーム

品番

・EP110201HS

カラー

・ブラック(BLK)

高校野球対応商品

サイズ

・S/Mサイズ

・L/XLサイズ

※A:上腕二頭筋(BICEP)：29-34.5cm

B:肘下(FOREARM)：24-30.5cm

詳細

・ストラップ調整付きの多彩なフィット感

・前腕下部パッドの保護が強化されました

・プレー中に簡単に取り外しできる

ストラップ付き

・設計されたネストされたパッドヒンジは

スイングを損なうことなく完全な肘の

カバレッジを提供します

・程よいカーブの衝撃吸収パッドが

上腕三頭筋を究極な保護を実現

・ボディにマッピングされた衝撃吸収

SmartFlexパッド

・通気性の高いメッシュ

・洗濯機で洗えます