『ストリームライン ジャム ブルーベリー 340g 12セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 08時 47分に出品され04月05日 08時 47分に終了予定です。即決価格は7,522円に設定されています。現在666件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【お届け先が北海道・沖縄・離島の場合は、追加送料が発生する場合がございます。その際は、ご注文確認後に別途料金をご案内させていただきます。】＿＿＿＿着色料・保存料不使用。果実の甘みとほのかな酸味のバランスに優れた、濃厚な味わいの低糖度ブルーベリージャム。(糖度45度) 生産国:ポーランド 賞味期間:540日