『TOMIX Nゲージ 近畿日本鉄道 21000系 アーバンライナーplus 基本セット 3両 98291 鉄道模型 電車【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月15日 18時 45分に出品され04月15日 18時 45分に終了予定です。即決価格は7,519円に設定されています。現在648件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TOMIX Nゲージ 近畿日本鉄道 21000系 アーバンライナーplus 基本セット 3両 98291 鉄道模型 電車
【商品説明】
説明 商品紹介 2005年までに改造が完了した21000系アーバンライナーplusを再現。 車体は新規製作で再現。 ホワイトにベージュとイエローの帯を巻くアーバンライナーplus塗装を再現。 ヘッド・テールライトは常点灯基板装備。 ヘッド・テールライト・通過表示灯はLEDによる点灯。 先頭車運転台側はダミーカプラー装備。 フライホイール付動力・新集電システム・銀色車輪採用。 車番は印刷済み。 デラックスシートのロゴは印刷済み。 増結セットを組み合わせて8両フル編成が再現可能。 別売のTNカプラー (SP)対応 (基本・増結) (.co.jpより) 安全警告 脱線した場合、モーター・パワーユニットが発熱するおそれがあります
【サイズ】
高さ : 3.50 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 230.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイ
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落札価格7519円
648 入札履歴
終了
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