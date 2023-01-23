TOMIX Nゲージ 近畿日本鉄道 21000系 アーバンライナーplus 基本セット 3両 98291 鉄道模型 電車【コストコ お買い得】

商品情報

【商品名】

TOMIX Nゲージ 近畿日本鉄道 21000系 アーバンライナーplus 基本セット 3両 98291 鉄道模型 電車



【商品説明】



説明 商品紹介 2005年までに改造が完了した21000系アーバンライナーplusを再現。 車体は新規製作で再現。 ホワイトにベージュとイエローの帯を巻くアーバンライナーplus塗装を再現。 ヘッド・テールライトは常点灯基板装備。 ヘッド・テールライト・通過表示灯はLEDによる点灯。 先頭車運転台側はダミーカプラー装備。 フライホイール付動力・新集電システム・銀色車輪採用。 車番は印刷済み。 デラックスシートのロゴは印刷済み。 増結セットを組み合わせて8両フル編成が再現可能。 別売のTNカプラー (SP)対応 (基本・増結) (.co.jpより) 安全警告 脱線した場合、モーター・パワーユニットが発熱するおそれがあります



【サイズ】

高さ : 3.50 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 230.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイ