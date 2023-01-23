『トキ リュック TMM 0556 メンズ NV【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 20時 05分に出品され03月18日 20時 05分に終了予定です。即決価格は7,519円に設定されています。現在872件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トキ リュック TMM 0556 メンズ NV
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダーストラップ
・タテ39cmxヨコ27cmxマチ15cm
・ポケットの数:7(外側3/内側4)
・留め具の種類: ファスナー
・表地: ポリエステル
・重量:640g
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 40.00 cm
奥行 : 50.00 cm
重量 : 680.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7519円
872 入札履歴
終了
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