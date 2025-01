Gooby 72105-GRN-XS Fleece Vest Hoodie Green Extra Small　並行輸入品【新年の贈り物】

商品情報

商品名Gooby 72105-GRN-XS Fleece Vest Hoodie Green Extra SmallGooby Fleece Vest Hoodie Dog Sweater - Green, X-Small - Warm Pullover Dog Hoodie with O-Ring Leash - Winter Hooded Small Dog Sweater - Dog Clothes for Small Dogs Boy or Girl, and Medium Dogsブランド:Gooby商品サイズ:X-Small (Chest: ~11"" * Fits Cats)高さ:2.5 cm横幅:14.2 cm奥行:16.3 cm 商品番号:72105-GRN-XS色:Green素材:Polyester