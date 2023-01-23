『Gooby 72105-GRN-XS Fleece Vest Hoodie Green Extra Small 並行輸入品【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 02時 57分に出品され03月12日 02時 57分に終了予定です。即決価格は7,518円に設定されています。現在980件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名Gooby 72105-GRN-XS Fleece Vest Hoodie Green Extra SmallGooby Fleece Vest Hoodie Dog Sweater - Green， X-Small - Warm Pullover Dog Hoodie with O-Ring Leash - Winter Hooded Small Dog Sweater - Dog Clothes for Small Dogs Boy or Girl， and Medium Dogsブランド：Gooby商品サイズ：X-Small (Chest: ~11"" * Fits Cats)高さ：2.5 cm横幅：14.2 cm奥行：16.3 cm 商品番号：72105-GRN-XS色：Green素材：Polyester