『[デシグアル] バックパック 21WAKD055000 ブルー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 02時 08分に出品され03月26日 02時 08分に終了予定です。即決価格は7,518円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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タテ35cmxヨコ28cmxマチ13.5cm

ポケットの数:2(外側1/内側1)

重量:560g

付属ポーチ:タテ12cmxヨコ10cm/重量:20g

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