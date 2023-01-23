『[デシグアル] バックパック 21WAKD055000 ブルー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 02時 08分に出品され03月26日 02時 08分に終了予定です。即決価格は7,518円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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タテ35cmxヨコ28cmxマチ13.5cm
ポケットの数:2(外側1/内側1)
重量:560g
付属ポーチ:タテ12cmxヨコ10cm/重量:20g
弊社委託先倉庫より商品が発送されます。
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落札価格7518円
597 入札履歴
終了
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