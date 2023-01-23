『GEX ピュアクリスタル セラミックス 陶器製 静音 軟水化フィルター1枚付き 下部尿路の健康維持に フィルター式給水器 犬用 1.5L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 05時 24分に出品され04月28日 05時 24分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GEX ピュアクリスタル セラミックス 陶器製 静音 軟水化フィルター1枚付き 下部尿路の健康維持に フィルター式給水器 犬用 1.5L



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 19.80 cm

横幅 : 31.20 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 2.54 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。