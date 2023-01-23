『テント ワンタッチ ポップアップ キャンプ 簡易テント 防風防雨 ビーチテント テント 5-8人用 防水 サンシェード アウトドア 日除け ピクニック 花見【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 21時 26分に出品され03月23日 21時 26分に終了予定です。即決価格は7,510円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
品名：テント
素材：撥水高密度布
スタイル：アウトドア、キャンプ
カラー：全4色
サイズ：3-4人用、5-8人用
重さ(約）:3.9kg/5.7kg
季節：オールシーズン
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落札価格7510円
333 入札履歴
終了
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