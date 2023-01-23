『弘進ゴム レインスーツ・上下セット ホワイト SS フード着脱 ジャイアントキリングスーツ GK-118 H0236AU【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 08時 41分に出品され03月25日 08時 41分に終了予定です。即決価格は7,506円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「弘進ゴム」より引用"
【商品名】
弘進ゴム レインスーツ・上下セット ホワイト SS フード着脱 ジャイアントキリングスーツ GK-118 H0236AU
【商品説明】
・[サイズ]: 着丈/約76cm， 総丈/約101cm
・[素材]: ポリエステル
・収納袋つき
・透湿・防水 収反射テープつき・フード着脱可
【サイズ】
高さ : 11.60 cm
横幅 : 23.40 cm
奥行 : 33.90 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7506円
543 入札履歴
終了
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