『弘進ゴム レインスーツ・上下セット ホワイト SS フード着脱 ジャイアントキリングスーツ GK-118 H0236AU【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月25日 08時 41分に出品され03月25日 08時 41分に終了予定です。即決価格は7,506円に設定されています。現在543件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「弘進ゴム」より引用"



【商品名】

弘進ゴム レインスーツ・上下セット ホワイト SS フード着脱 ジャイアントキリングスーツ GK-118 H0236AU



【商品説明】

・[サイズ]: 着丈/約76cm， 総丈/約101cm

・[素材]: ポリエステル

・収納袋つき

・透湿・防水 収反射テープつき・フード着脱可



【サイズ】

高さ : 11.60 cm

横幅 : 23.40 cm

奥行 : 33.90 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。