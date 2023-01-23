『2023新登場ACEFAST ワイヤレスイヤホン イヤホン Bluetooth 5.3+EDR搭載 SVE AI+ENC通話ノイズキャンセリ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 06時 13分に出品され03月27日 06時 13分に終了予定です。即決価格は7,501円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
2023新登場ACEFAST ワイヤレスイヤホン イヤホン Bluetooth 5.3+EDR搭載 SVE AI+ENC通話ノイズキャンセリ
【商品説明】
・【AI+ENC通話ノイズキャンセリング&クリアな通話実現】SVE AI+ENC通話ノイズキャンセリング機能は、マイクアレイを介して、話すの方向を正確に計算し、同時に通話中の雑音や周囲のノイズをしっかり抑制、あなたの声だけを集中して収音、さらにデジタル信号処理テクノロジーが、特定の信号を強調することで、クリアな通話を可能にしています。 ユーザーがどんなに騒がしい環境にいても、干渉を恐れずに静かにチャットできます。外での作業、テレワークやオンライン授業などのご使用は最適です。※本機のノイズキャン機能はANC(アクティブノイズキャンセリング)と異なる機能であり、通話中のみ効くこととなっております。
・【
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 10.60 cm
奥行 : 19.50 cm
重量 : 280.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7501円
602 入札履歴
終了
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