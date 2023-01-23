『カペルミュール サイクリング フレアスカート フレンチドット ネイビー レディース kpsk052 ネイビー S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 10分に出品され03月13日 10時 10分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カペルミュール サイクリング フレアスカート フレンチドット ネイビー
【商品説明】
・SIZE:S ウエスト:62cm 総丈:33cm
・メイン素材: ポリエステル
・素材構成: 100% ポリエステル
【サイズ】
高さ : 1.20 cm
横幅 : 27.00 cm
奥行 : 34.20 cm
重量 : 260.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7497円
333 入札履歴
終了
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