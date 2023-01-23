『カペルミュール サイクリング フレアスカート フレンチドット ネイビー レディース kpsk052 ネイビー S【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 10分に出品され03月13日 10時 10分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カペルミュール サイクリング フレアスカート フレンチドット ネイビー レディース kpsk052 ネイビー S



【商品説明】

・SIZE:S ウエスト:62cm 総丈:33cm

・メイン素材: ポリエステル

・素材構成: 100% ポリエステル



【サイズ】

高さ : 1.20 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 34.20 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

レディースファッション

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