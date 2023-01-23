『dinofactory T-Rex ゴルフヘッドカバー 恐竜ドライバーヘッドカバー (ウッドブラウン)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 00時 57分に出品され04月05日 00時 57分に終了予定です。即決価格は7,492円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

dinofactory T-Rex ゴルフヘッドカバー 恐竜ドライバーヘッドカバー (ウッドブラウン)



【商品説明】

・460ccドライバーに適合。

・ゴルフコースでの注目と楽しみ。

・恐竜が大好きな子供や大人のゴルファーへのギフトに最適。

・韓国で手作り。

・高品質のフラシ天素材。



【サイズ】

高さ : 9.90 cm

横幅 : 21.10 cm

奥行 : 37.40 cm

重量 : 180.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。