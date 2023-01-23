『dinofactory T-Rex ゴルフヘッドカバー 恐竜ドライバーヘッドカバー (ウッドブラウン)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 00時 57分に出品され04月05日 00時 57分に終了予定です。即決価格は7,492円に設定されています。現在88件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
dinofactory T-Rex ゴルフヘッドカバー 恐竜ドライバーヘッドカバー (ウッドブラウン)
【商品説明】
・460ccドライバーに適合。
・ゴルフコースでの注目と楽しみ。
・恐竜が大好きな子供や大人のゴルファーへのギフトに最適。
・韓国で手作り。
・高品質のフラシ天素材。
【サイズ】
高さ : 9.90 cm
横幅 : 21.10 cm
奥行 : 37.40 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7492円
88 入札履歴
終了
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