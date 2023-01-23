『レア 希少 ヴィンテージ CHANEL ショルダーバッグ マトラッセ シャネル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 02分に出品され03月20日 17時 02分に終了予定です。即決価格は160,080円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 シャネル 正規品

激レア ヴィンテージシャネル

マトラッセ チェーンバッグ



シリアル：確認済（****753）



平成16年（20年前）に購入したものです。

3回ほど使用し、その後大事にしまっておりました。

約20年前のものということで

使っていなくても

どうしても経年劣化が見られます。

色の変色、小さな汚れ、金具の擦り傷などがあります。



しまう際には

各ポケットに乾燥剤と

柔らかい紙を挟んでいましたので

ベタつきなどはなく

綺麗な状態を保てていると思います。



目につく大きな傷や汚れは見当たりませんが

あくまでも素人保管、そして中古品です。

その点ご理解のうえ、お買い求めくださいませ。

不明点は必ず、ご購入前にお問い合わせくださいませ。



先日、某買取のお店で確認していただいたところ

「見たことがないモデル」とのことで

鑑定に約1時間かかりました。

とてもレアなモデルのようです。



2枚目、3枚目のお写真は太陽光でのお写真です。

お色味のご参考になさってくださいませ。



お探しだった方。

ご縁のある方。

ぜひ、使っていただけますと嬉しいです。



どうぞ、よろしくお願いいたします。



＊すり替え防止のため、返品不可でお願いします。



- ブランド: CHANEL

- スタイル: ショルダーバッグ

- デザイン: イラストプリント

- 付属品: ギャランティカード、保存袋、その他購入時に付いていたお写真にあるカード類

- 素材: キャンバス（内側はレザー）

金具のお色はゴールドです。

- サイズ: 約25cm x 15cm（マチ約6cm）

- 特徴: フロントポケット



カラー···ホワイト×ピンク（アプリコットのようなオレンジに近いピンクです）



シャネル/持ち手···チェーンショルダー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ レア

希少

ヴィンテージ

CHANEL

ショルダーバッグ

マトラッセ

シャネル