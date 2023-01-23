『レア 希少 ヴィンテージ CHANEL ショルダーバッグ マトラッセ シャネル【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 17時 02分に出品され03月20日 17時 02分に終了予定です。即決価格は160,080円に設定されています。現在291件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|シャネル
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¥ 9620
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ルイ・ヴィトン ショルダーバッグ モノグラム
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melon_pan様専用✨ ステイトオブエスケープ ナイジェル スコット
¥ 16720
落札価格160080円
291 入札履歴
終了
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