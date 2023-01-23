『松吉医科器械 24-7478-00 ユニバーサル松葉杖MY-1198 (24747800)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 04時 57分に出品され03月22日 04時 57分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
独自のデザインが新しい!伸縮自在な松葉杖
トリニダード(TRiNiDAD) エックス マクローリー ダーツ 2BAバレル タングステン tdd0565
¥ 7478
【簡易組立】7-6818-01 シャワーチェアー（楽湯STS）背なし 7233【1個】(as1-7-6818-01)
¥ 7477
（まとめ）DLM ゆび遊び（左用） CA020〔×2セット〕〔代引不可〕
¥ 7476
（まとめ）DLM ゆび遊び（右用） CA005〔×2セット〕〔代引不可〕
¥ 7476
DLM ひも通し 数字 LER6400〔代引不可〕
¥ 7476
（まとめ）川合木工所 ぶな材ブロック 立方体 5×5×5cm〔×30セット〕(代引不可)
¥ 7476
羽立工業 ノルディック・ウォークポール(2本組 WH1022(フリーアルミDフィット) イエロー(45)
¥ 7471
低反発車椅子用クッション 吸湿シート入り 紺
¥ 7813
【送料無料・まとめ買い×10個セット】宇都宮製作 暮らし生き活き 車いす用 レインコート 使いきりタイプ 5枚入 フリーサイズ クリア
¥ 7811
Ruedamann 幅80cm*奥行30cm 耐荷重300kg 段差スローププレート 階段用スロープ アルミラダー 車椅子スロープ 入口滑り止め段差解消車椅子スロープ
¥ 7811
段差解消スロープ シンエイテクノ ダイヤスロープ(段差解消スロープ) 76cm幅(DS 76) - 76-40
¥ 7810
総裏メッシュ付きRAKUレイン M シルバー
¥ 7809
キャスタASSY 3in透明 SSフォーク・・・ / AGA-0018A 日進医療器 取寄品 JAN 介護福祉用具
¥ 7805
キャスタASSY 3in透明 SSフォーク・・・ / AGA-0018A 日進医療器 取寄品 JAN 介護福祉用具
¥ 7805
キャスタ車輪ASSY 3inクッション / PGB-0013A 日進医療器 取寄品 JAN 介護福祉用具
¥ 7805
キャスタ車輪ASSY 3inクッション / PGB-0013A 日進医療器 取寄品 JAN 介護福祉用具
¥ 7805
タカノ 車いすクッション タカノ車いす用クッション(2)TC-R082 ブラック TC-R082
¥ 7805
タカノ 車いすクッション タカノ車いす用クッション(1)TC-R081 ブラック TC-R081
¥ 7805
落札価格7490円
923 入札履歴
終了
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