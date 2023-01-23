『松吉医科器械 24-7478-00 ユニバーサル松葉杖MY-1198 (24747800)【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 04時 57分に出品され03月22日 04時 57分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 独自のデザインが新しい!伸縮自在な松葉杖