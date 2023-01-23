『KZ ZEX イヤホン 1 静電 + 1 ダイナミックイヤホンインイヤーモニターヘッドフォン 取り外し可能なケーブル付き オーディオエンジニア ミュージシャンに最適 (グ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 12分に出品され03月17日 20時 12分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在643件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
（商品名）
KZ ZEX イヤホン 1 静電 + 1 ダイナミックイヤホンインイヤーモニターヘッドフォン 取り外し可能なケーブル付き オーディオエンジニア ミュージシャンに最適 (グラファイト社)
商品情報詳細は下部にも記載がございます。本品は並行輸入品でありご注文後に海外倉庫より出荷します為、お届けまで約1?3週間程お時間を頂いております。商品によりお届け期間は異なっております。税関手続き、関税支払い等全て当方で対応いたします。税関審査により開封による外箱の損傷の可能性が稀にございますが商品自体の品質は問題ございませんのでご安心ください。お買い物ガイドをお読みになった上でご注文くださいませ。まとめ買い希望、セット内容、サイズ、お届け予定日等気になる点は「問い合わせ」ボタンよりお気軽にお問い合わせくださいませ。
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落札価格7490円
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終了
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