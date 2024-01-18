『シグナムプロ エクスペリエンス 1.18/1.24/1.30mm SIGNUM PRO X-PERIENCE 200m ロール ガット 硬式テニス ストリング【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 13時 14分に出品され03月14日 13時 14分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スペック情報

カラー：グリーン

ゲージ：1.18mm/1.24mm/1.30mm

レングス：200m

素材：ポリエステル

